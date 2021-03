Destaques 29/03/2021 17:37 Folha Max Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental prende 2 e aplica multa em Apiacás A guarnição do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) realizava um patrulhamento fluvial na sexta-feira (26), quando avistou petrechos de pesca irregular às margens rio Teles Pires, no município de Apiacás. Na ocasião foram localizados três espinheis e três tarrafas, sendo removidos e apreendidos. Em continuidade ao patrulhamento, a equipe flagrou duas balsas em atividades garimpeiras irregulares no leito do rio. Em uma das balsas foi localizada 1 espingarda calibre 36 e 12 munições intactas do mesmo calibre. Diante dos fatos, dois homens foram conduzidos e autuados pelo crime de infração ambiental e multados no valor de R$ 300 mil.

Voltar + Destaques