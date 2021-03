Destaques 29/03/2021 17:40 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta registra 88 casos positivos de dengue no primeiro trimestre de 2021 desde o ano passado, contudo, a população e os gestores têm outra importante doença que não pode sair do foco: a Dengue. Segundo dados disponibilizados pela Assessoria de Vigilância Ambiental de Alta Floresta, até o presente momento foram 200 notificações de dengue com 88 casos positivos da doença. Apesar do número alarmante, Edson Alves Rodrigues, que está à frente do departamento, esclarece que em 2020, neste mesmo período, foram registradas 500 notificações com 300 casos positivos de dengue. Apesar dessa diminuição significativa em relação ao período anterior, o assessor esclarece que os meses de março e abril são os meses em que há mais notificações, logo, não se pode dispensar a vigilância e o cuidado em relação a doença, para que não chegue em situação de epidemia. Edson exemplifica que “no ano de 2020 o município teve uma epidemia. Foram 1200 notificações, destas, 800 casos positivos (incluindo dois casos graves). Esse ano temos um número menor e a nossa previsão é que a gente possa reduzir em relação ao ano passado, com estimativa de 600 notificações”. Edson ainda destaca que, atualmente, não há áreas descobertas no município e há 26 agentes em campo, com o quadro de servidores completos e, inclusive, todos os agentes já foram vacinados contra a COVID-19 e estão orientados sobre os casos de atendimentos a idosos e pessoas que se recusarem a recebê-los, tendo em vista as situações de isolamento. Nas visitas, o assessor aponta com preocupação que 80% dos focos são encontrados em recipientes domésticos (baldes, tambores, bebedouros, lixo doméstico e principalmente fossas) nos quintais das residências. Esclarece ainda que, apesar de os focos também poderem ser localizados em terrenos baldios, a incidência é muito menor. Além de chamar a atenção da população sob a sua responsabilidade em eliminar os focos de dentro dos quintais, manter o monitoramento constante e fossas devidamente fechadas, Edson orienta que, em caso de suspeita de dengue, os moradores devem procurar a unidade básica de saúde da sua localidade, para que, além do acompanhamento, possa ser feita a notificação. Através da notificação, o departamento realiza os procedimentos necessários, com a borrifação na área, para conter a disseminação da doença. Dúvidas: Departamento de Vigilância Ambiental 3903-1175

Voltar + Destaques