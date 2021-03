Destaques 30/03/2021 05:54 Pablo Rodrigo/Gazeta Digital ATÉ PAÇOQUINHA: Em meio à pandemia, prefeito de Sinop gasta R$ 1 milhão com doces Foto: Reprodução Em meio à pandemia da covid-19, o prefeito de Sinop (500 km ao norte da capital), Roberto Dorner (Republicanos), realizará um pregão eletrônico para a compra de alimentos para os órgãos do poder executivo municipal no valor de R$ 1.708 milhão. Porém, entre os produtos estão a aquisição de leite condensado, doce de leite, sorvetes, picolé, bombons, chocolate, pé de moleque e paçoquinhas. O edital chamou atenção da população local, já que a prefeitura, em plena pandemia, resolveu “adoçar” o paladar dos servidores com sobremesas inusitadas. As compras, de acordo com o edital publicado no Portal Transparência, atenderão o gabinete do prefeito, além das secretarias municipais de Governo, Administração, Finanças, Obras, Trânsito, Meio Ambiente, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, Saúde, e Procon. Só de picolés, o gestor irá gastar R$ 51 mil. Balas de chocolates custarão mais de R$ 16 mil aos cofres públicos. Já os bombons custarão R$ 12.700. Potes de sorvete por R$ 11.900 mil, Além das guloseimas, a prefeitura ainda comprará frutas, como abacaxis, abacates, bananas e limões, além de abóboras, brócolis, tomate, alface, mandioca e cebola. O edital ainda conta com a aquisição de peito de frango (R$ 20 mil), coxão duro (R$ 23 mil), carne moída (R$ 38 mil), carne bovina sem osso (R$ 67 mil), alcatra (R$ 15 mil), patinho (R$ 16 mil), pernil suíno (R$ 9 mil), costela fina (R$ 15 mil), entre outas carnes. Os recursos utilizados para fazer a ‘feira’ para a cozinha da prefeitura de Sinop serão retirados de diversas fontes dos cofres públicos do município, como repasses federais e estaduais, além de receita própria e Fundos municipais como de Educação, Ambiental e Assistência Social. Outro lado O entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, que até a publicação desta matéria, não havia atendido ou retornado às ligações

