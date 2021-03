Destaques 30/03/2021 06:00 G1MT Comerciantes fazem carreata contra o fechamento do comércio em Alta Floresta Prefeitura publicou, nesse domingo (28), um novo decreto com as medidas de combate e prevenção à Covid-19 Comerciantes fazem carreata contra o fechamento do comércio Os comerciantes de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, fizeram uma carreata, nesta segunda-feira (29), contra as determinações de fechamento do comércio do município. A prefeitura publicou, nesse domingo (28), um novo decreto com as medidas de combate e prevenção à Covid-19. Entre as restrições, está a adoção de quarentena pelo período de 10 dias, além do funcionamento apenas de atividades essenciais. A proibição de venda de bebidas também continua. No entanto, diante do cenário econômico, os comerciantes são contra as restrições e pedem ao município para que o decreto seja revisto. Uma liminar da Justiça emitida no sábado (27) deu prazo de 24 horas para que o Poder Público seguisse o decreto estadual que determinou várias medidas mais rígidas para municípios classificados com risco muito alto para a transmissão da doença, que é o caso de Alta Floresta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, o município contabiliza 5.747 casos e 65 óbitos.

