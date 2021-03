Destaques 30/03/2021 07:07 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Pai e filho ficam feridos em tombamento de carreta no Chapéu de Couro Foto: Divulgação O acidente foi registrado por volta das 15h de ontem (29) no trevo de entroncamento das rodovias MT-208 e MT-206, conhecido como "Chapéu de Couro". Os dois ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin relatando dores. O acidente foi registrado por volta das 15h de ontem (29) no trevo de entroncamento das rodovias MT-208 e MT-206, conhecido como "Chapéu de Couro". Os dois ocupantes foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin relatando dores.

A carreta Volvo seguia de Paranaíta para Alta Floresta carregada com soja, conforme registrado pelo Corpo de Bombeiros, o tombamento aconteceu no momento em que o condutor realizava a passagem pela rotatória. A carga ficou espalhada na pista, a guarnição foi acionada para atender os dois ocupantes.

Ao chegar ao local, o condutor de 42 anos foi encontrado em pé do lado de fora da carreta, relava dores na cabeça e clavícula direita. O outro ocupante, pai do condutor de 67 anos, estava sentado ao lado do veículo, com suspeita de fratura no braço direito. Ambos receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhados ao hospital. A retirada do veículo e da carga ficou sob responsabilidade do condutor.

