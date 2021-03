Destaques 30/03/2021 10:57 Redação I Nativa News Alta Floresta: Veículo fica parcialmente destruído em incêndio dentro da garagem O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar durante a madrugada desta terça-feira (30) no setor H, o veículo modelo Gol estava estacionado na garagem da residência quando as chamas tiveram início. No local a guarnição constatou que o fogo teve início na parte traseira do veículo atingindo a lanterna esquerda e parte do porta-malas. Quando a equipe chegou as chamas já estavam controladas. Apenas danos materiais foram registrados.

