Destaques 31/03/2021 05:52 Rubens Nakatu Jr. IFMT oferta vagas para professor substituto por meio de Processo Seletivo Docentes atuarão em diferentes áreas de conhecimento e em vários campi espalhados pelo estado; remunerações chegam a R$ 6 mil Foi divulgado o Processo Seletivo para contratação de dez professores substitutos para atuarem no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). As oportunidades descritas no edital de abertura contemplam profissionais com Licenciatura Plena em Letras/ Português (1); Licenciatura em Letras/ Inglês (1); Graduação em Agronomia (1); Licenciatura em Artes Visuais, Artes ou Educação Artística (1); Graduação em Física ou Licenciatura em Ciências com Habilitação em Física ou Ciências Exatas com Habilitação em Física (1); Licenciatura em Educação Física (1); Licenciatura em Ciências Biológicas (1); Licenciatura em História (1); Licenciatura em Química (1) e Graduação em Arquitetura (1). Dentre as oportunidades citadas, há vagas reservadas para pessoas que se enquadram nos critérios do edital. As vagas são destinadas para os campi de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Juína, Sorriso e Várzea Grande. Segundo o quadro de remunerações, os vencimentos básicos obedecem a titulação do profissional, com adicional de retribuição por titulação. Os valores variam de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 e os profissionais terão jornada semanal de trabalho de 20 ou 40 horas. Inscrições As candidaturas serão realizadas no período de 31 de março às 23h59 de 7 de abril de 2021, exclusivamente no site do IFMT. A taxa é de R$ 50,00 e deve ser paga até 8 de abril de 2021, sendo possível ainda solicitar a isenção seguindo as normas descritas no documento de abertura. Classificação As avaliações serão remotas e compostas por exame de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, seguida por avaliação de títulos, de caráter classificatório, e por fim experiência docente, também classificatória. A prova de desempenho, prevista para o período de 15 a 22 de abril de 2021, consistirá na elaboração de um plano de aula, desenvolvimento e metodologia usada. Vigência Segundo edital, este Processo Seletivo tem validade de 12 meses, a contar da publicação dos resultados, sem possibilidade de prorrogação. download edital_de_abertura_ifmt.pdf

Voltar + Destaques