Energisa faz processo seletivo para preencher 31 vagas em MT

Oportunidades são para Cuiabá (8), Sinop (6), Primavera do Leste (3), Alta Floresta (3), Rondonópolis (2) e mais oito municípios

Conquistar um emprego formal, com carteira assinada, é o desejo de muitos trabalhadores. Em Mato Grosso, o Grupo Energisa oferece essa oportunidade regularmente e está com 31 vagas abertas, distribuídas por 13 cidades. Do total, três são para pessoas com deficiência (PCD) e três para banco de talentos. Na lista de cidades estão Cuiabá (8 vagas), Sinop (6), Primavera do Leste (3), Alta Floresta (3), Rondonópolis (2), Sorriso (2), Canarana, Juína, Peixoto de Azevedo, Chapada dos Guimarães, Vila Rica, Brasnorte e Vera.

Os processos seletivos são para o recrutamento de profissionais para atuar como assistente administrativo, almoxarife, eletricista de linha viva, eletricista de montagem e manutenção, engenheiro de Segurança do Trabalho, analista suporte e gestão, , programador de PCMS I, eletricista de distribuição, eletricista de linha viva transmissão, engenheiro de operação, auxiliar comercial, analista de logística e auxiliar de almoxarifado.

As pessoas contratadas vão trabalhar nos setores administrativo; na central de serviços; de construção e manutenção da distribuição; de operações, de serviços comerciais; e de suprimentos e logística. Os interessados devem se cadastrar no Portal Kenoby.

Como se candidatar

As vagas de emprego podem ser acessadas no espaço da Energisa no Portal Kenoby pelo endereço https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa. No Portal Kenoby, o interessado deve selecionar as vagas de Mato Grosso (selecionar MT no campo “Estado”) e clicar em Procurar. Lá, estarão informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para o cadastro do currículo.

Reconhecimento

Além de regularmente abrir vagas para candidatos externos, o Grupo Energisa tem um programa de recrutamento interno, que reconhece e valoriza talentos. Assim, a cada nova vaga que surge, a empresa faz uma busca primeiro entre os seus colaboradores. “Temos em nossa política a priorização do público interno para o preenchimento das vagas. Caso o candidato não seja encontrado, anunciamos para o público externo, sempre por meio do Portal”, afirma a consultora de RH Business Partner da Energisa Mato Grosso, Alina Braz dos Santos.

Para se ter uma ideia de como o recrutamento interno é importante, no ano passado foram 95 promoções decorrentes de processos seletivos entre os colaboradores. Nessa estatística está Rafael Pereira Lopes, promovido recentemente a supervisor de Construção e Manutenção I. Com seis anos de empresa, já trabalhou como inspetor de Rede, inspetor de Obras, técnico de Manutenção. Paralelo a isso buscou novos conhecimentos, se capacitou e assumiu um novo desafio, para o qual teve que se mudar de Rondonópolis para Lucas do Rio Verde. “Fiquei muito feliz, pois vinha buscando me desenvolver pessoalmente e profissionalmente, pois sei que a empresa busca dar novas oportunidades de crescimento”.

Outro exemplo de que a Energisa oferece oportunidade para o profissional fazer carreira é o de Lauriceia Fernanda Martins de Souza. Começou na empresa como estagiária em 2015, contratada como assistente administrativa. Ambiciosa e com planos de construir uma trajetória profissional de sucesso, fez faculdade de Administração, pós-graduação e esperou o momento mais oportuno para dar um passo maior, o que foi concretizado no último ano, quando foi promovida a analista Comercial I. “Eu sempre fui atrás dos meus objetivos e não espero que as coisas aconteçam sozinhas. Procurei desempenhar meu trabalho com qualidade e busquei conhecimentos. Quando vi que estava preparada me candidatei à vaga de analista.”

O Grupo Energisa está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, reconhecida pelos colaboradores com o selo Great Place to Work.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).