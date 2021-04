Destaques 01/04/2021 08:47 LIVROS ONLINE - Escola de Alta Floresta cria biblioteca digital para alunos e comunidade Foto por: Divulgação A Escola Estadual Jardim Universitário, em Alta Floresta (803 km ao norte da capital) ganhou um site próprio, com uma biblioteca integradora digital. São mais de 500 livros digitais que os alunos podem baixar ou ler online. Por ser um espaço aberto, toda a comunidade tem acesso. “É um espaço criado para fomentar a leitura e sanar as dificuldades dos alunos que não podem vir até a escola nesse momento, mas podem acessar de casa e realizarem a leitura dos livros, com orientação dos professores”, destaca o coordenador pedagógico, Davi de Lima. O coordenador lembra que o foco do site é oportunizar ao aluno o uso proveitoso da internet e que possa estar aprendendo. Site Criado de forma simples, o site conta com um espaço de apresentação da escola, onde é possível conhecer mais da história e filosofia da unidade, assim como buscar, via Google Maps, a localização em tempo real. Dentro do portal foi criado o Blog da Escola, com notícias e destaques das ações e trabalhos realizados. Nesses espaços os alunos encontram dicas, links que direcionam para novos sites, como de museus, e outras bibliotecas. Para acessar o site da Escola Jardim Universitário clique no link a seguir: https://sites.google.com/edu.mt.gov.br/jardimuniversitario/in%C3%ADcio?authuser=0

