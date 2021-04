Destaques 01/04/2021 09:30 Alta Floresta: Hospital emite comunicado sobre cobrança para receber paciente Foto: Divulgação Após repercussão de matéria veiculada em todo o estado sobre uma denúncia de cobrança para receber paciente, a direção do Hospital e Maternidade Santa Rita emitiu na manhã desta quinta-feira (01), um comunicado à redação do site Nativa News informando o empenho da unidade de saúde em relação aos atendimentos relacionados a pandemia, métodos aplicados, disponibilidade para atender a rede pública de saúde ainda mantendo os atendimentos médico normais (antes da pandemia). Leia: Família denuncia Hospital particular de AF por cobrar R$ 110 mil para receber paciente em UTI No comunicado, datado de 31 de março enviado nesta manhã, a direção afirma que não há irregularidades nas formas de cobrança. Confira na íntegra o comunicado: COMUNICADO A pandemia do coronavírus, cujo primeiro caso fora confirmado no Brasil em final de fevereiro de 2020, acarretou uma série de mudanças e exigiu uma preparação por parte de todas as empresas e profissionais, especialmente dos que atuam na área da saúde, para fins de enfrentamento aos desafios que surgiriam. Desde o início dos sinais de possível agravamento da situação individual de saúde, bem como do colapso da saúde pública no país, este Hospital e Maternidade Santa Rita se preparou para estar atuando diretamente na linha de frente de combate à pandemia, o que exigiu uma série de investimentos, adequações de estrutura física, capacitações e treinamentos de toda a equipe. O Hospital e Maternidade Santa Rita é o único estabelecimento de saúde que dispõe de leitos de UTI para atendimento dos casos graves em Alta Floresta, sendo o único Hospital privado de Alta Floresta e região que se preparou e se dispôs a garantir e manter os atendimentos de pronto socorro e internação aos pacientes com suspeita e diagnóstico de Covid-19, tendo aderido aos protocolos de atendimento determinados pelo Ministério da Saúde e demais órgãos competentes para tratamento adequado da doença, dentre os recursos disponíveis. Desde Agosto de 2020, esta Unidade Hospitalar celebrou contrato de credenciamento com a Prefeitura de Alta Floresta para atendimento de pacientes via Sistema Único de Saúde, garantindo, então, que a população de Alta Floresta e região teria 10 (dez) leitos de UTI para atendimento, e que não dependeria de regulação para Cuiabá, que já se encontrava com os leitos ocupados e sem vaga para regulação. No ano de 2021, com o avanço da doença, este Hospital disponibilizou mais 15 (quinze) leitos para credenciamento, totalizando, hoje, 25 (vinte e cinco) leitos para atendimento de pacientes SUS, que são encaminhados por meio da Central de Regulação Estadual, cuja decisão de encaminhamentos das vagas compete exclusivamente à Secretaria Estadual de Saúde. Além dos atendimentos junto ao SUS, considerando ser esta uma entidade privada, apesar de todas as dificuldades enfrentadas para gestão dos serviços, gerenciamento de insumos de saúde e de recursos humanos, o Hospital e Maternidade Santa Rita manteve os atendimentos a pacientes particulares e beneficiários de planos de saúde. O Hospital e Maternidade Santa Rita é considerado Hospital de referência para tratamento de covid-19, sendo procurado por diversas pessoas de todo o Estado de Mato Grosso, e inclusive de outros Estados. Os atendimentos particulares são realizados dentro das normas legais impostas pela legislação brasileira, sendo todos os pacientes que chegam ao pronto socorro em casos de urgência e emergência devidamente atendidos e estabilizados, de acordo com as necessidades de seu quadro clínico. Os protocolos de cobrança seguidos estão dentro do permitido pela legislação brasileira, e são necessários para manutenção do oferecimento dos serviços de qualidade prestados por esta unidade hospitalar e por sua equipe. Os valores praticados de orçamento levam em consideração os custos operacionais, sendo que o agravamento da pandemia causou um superfaturamento de todos os insumos utilizados (medicamentos, oxigênio, mãode-obra, equipamentos de proteção individual, e outros), assim como a manutenção de logística de internamentos, tudo realizado de acordo com o permitido pela legislação brasileira. Infelizmente, as vagas disponíveis não são suficientes para atender a toda população que necessita de cuidados, em especial por estarmos recebendo pedidos de outros Municípios mais distantes, inclusive de outros Estados, para internação, em virtude do colapso do sistema brasileiro de saúde, que não mais dispõe de vagas para internação em leito de UTI. Em virtude de tal cenário, este Hospital tem empregado todos os esforços para ampliar o número de leitos e poder atender um maior número de pessoas, atuando intensamente de forma direta no enfrentamento à pandemia do coronavírus, que vem há mais de 01 ano causando perdas e danos irreparáveis em todos os setores de nossa sociedade. Agradecemos a todos aqueles que confiam em nossos serviços, e apoiam nossa luta, e pedimos à população que tome todos os cuidados pessoais básicos para evitar a disseminação do vírus e a contaminação sua, e de seus amigos e familiares. Alta Floresta, 31 de março de 2021. A Direção.

