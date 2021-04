Destaques 01/04/2021 18:09 Eliza Gund I Nativa News Dupla é pega com droga e boca de fumo descoberta em Alta Floresta A apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira (01) no bairro Vila Nova, dois homens foram detidos após a apreensão de produtos entorpecentes, substâncias sintéticas, maconha e pasta base de cocaína, além de grande quantidade em dinheiro. A apreensão aconteceu na manhã desta quinta-feira (01) no bairro Vila Nova, dois homens foram detidos após a apreensão de produtos entorpecentes, substâncias sintéticas, maconha e pasta base de cocaína, além de grande quantidade em dinheiro.

Conforme registro da Polícia Militar, após denúncias de que em uma casa abandonada três homens, conhecidos do meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, estavam escondendo produtos enterrados em um tambor. No local a guarnição não encontrou os suspeitos denunciados e não notou movimentação. A residência ficou sob vigilância do serviço de inteligência da PM.

A guarnição retornou após informações de que um veículo Palio chegou na residência com dois ocupantes. Foi realizado a abordagem, busca pessoal e veicular, sendo encontrado no interior daquele veiculo, 04 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 15 substâncias sintéticas, além da chave da residência.

No interior da residência os militares localizaram um tonel contendo substâncias entorpecentes, sendo: 17 tabletes de substância análoga a maconha. 01 tablete de substância análoga a pasta base de cocaína. 08 comprimidos de droga sintética de cor branca. 02 balanças de precisão. 01 rolo grande de papel filme e a quantia de R$ 1.347,00 em moeda corrente. O veículo também foi apreendido.

Diante os fatos o boletim de tráfico ilícito de drogas foi registrado e os dois homens, junto com o material apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

