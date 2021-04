Destaques 01/04/2021 18:35 Assessoria de Imprensa CDL Alta Floresta defende o funcionamento do comércio em ofício enviado ao Secretário de Saúde Entidade cobra informações sobre critérios utilizados para classificar Alta Floresta como município com alto risco de contaminação do novo coronavírus, tratamento precoce e número de pacientes com Covid-19 internados no município Foto por: Lindomar Leal A Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta protocolou na tarde desta quarta-feira (31) o ofício número 006/2021 na Secretaria Municipal de Saúde endereçado ao secretário Lauriano Antônio Barela. A entidade cobra informações e esclarecimentos principalmente sobre os critérios ou metodologia utilizados para classificar Alta Floresta como município com alto risco de contaminação do novo coronavírus (Covid-19). No documento, a entidade solicita esclarecimentos sobre o protocolo para a utilização dos medicamentos para o tratamento precoce contra a Covid-19, e pede informações sobre o estoque de medicamento disponível para o tratamento. A CDL também requer informações sobre a criação de alguma comissão para acompanhar as informações diariamente da quantidade de leitos de internações e Leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) que estejam ocupados por pacientes com Covid-19. Ao expressar sua preocupação com o fechamento do comércio, a CDL ressalta que esta é a maior crise econômica no município após o ciclo do ouro, e reforça a cobrança para soluções urgentes para evitar o caos provocado por demissões em massa. A entidade sugere uma nova avaliação para definir a classificação de risco utilizando dados reais e atuais somente do município de Alta Floresta. "Dado o tamanho da importância do problema criado, precisamos juntos - sociedade organizada e poder público - encontrar soluções o mais rápido possível. O comércio pede socorro, acreditamos que é possível trabalhar com restrições sim", defende a CDL. O ofício também foi enviado para o prefeito Valdemar Gamba, para a Câmara de Vereadores, para a Imprensa e para o Ministério Público Estadual (MPE), assinado pelo presidente da CDL, Valdeci Casarin, pelo vice-presidente Alexandre Rodrigues Teixeira, e pelos empresários Dércio Vilmar Kynast, Sandro Baganha e Walter Luiz Pereira. Para ler o ofício clique no link a baixo. Arquivo download carta_cdl.pdf

