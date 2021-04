Destaques 02/04/2021 09:37 Eliza Gund I Nativa News Falsa vidente aplica golpe de mais de R$ 40 em Alta Floresta Foto: Reprodução A solução para o amor contrariado, a busca pela saúde de um familiar, o revés do azar no trabalho entre outros desejos distintos, tudo solucionado, era o que prometiam os folders espalhados em Alta Floresta na última semana e que fizeram uma pessoa procurar os trabalhos místicos de uma mulher. Em vez da sorte, encontrou uma golpista que rendeu um prejuízo de R$ 47 mil. O caso foi registrado pela Polícia Militar por volta das 15h nesta quinta-feira (01), quando o homem, de identidade preservada, percebeu o golpe, registrando então o caso que foi qualificado como estelionato. Para a polícia o homem relatou que procurou a “Mãe Sara”, mãe de santo, no dia 22 de março. Durante a consulta a vidente informou que em três dias ele sofreria um prejuízo de 47 mil reais, a vítima então relatou que não possuía esse valor. Neste momento foi alertado pela mãe de santo que deveria conseguir este valor para que uma reza/trabalho fosse feita, para que os santos o livrassem deste prejuízo. No dia 30 de março, oito dias após a consulta, a vítima procurou novamente a mãe de santo com R$ 40 mil, que conseguiu emprestado para o trabalho, a mãe se prontificou a emprestar os R$ 7 mil restantes para evitar o prejuízo ao homem. Uma sessão foi iniciada, o valor (47 mil) foi enrolado em um pano preto e posto em um envelope, a vítima relata que acompanhou todo o processo. Após o trabalho a vidente entregou o envelope para a vítima e orientou que o envelope fosse guardado e que não poderia ser aberto antes de três dias. A vítima deveria retornar no dia seguinte. Quando retornou, não mais encontrou a vidente, em casa decidiu abrir o envelope e encontrou folhas de papel sulfite. Diante a situação o homem procurou a Polícia Militar para registrar o ocorrido.

