Destaques 02/04/2021 09:42 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Quatro pessoas são detidas em flagrante durante furto de gado Foto: Reprodução O caso foi registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta após informações de que um caminhão foi carregado com gado em uma fazenda sem o devido consentimento do proprietário. O caminhão foi interceptado pela PM, seis, dos 37 animais furtados já estavam mortos devido as condições de transporte. Quatro pessoas foram detidas e outras duas suspeitas não foram localizadas. A PM foi acionada via 190 as 17h30 pelo dono da fazenda, que informava que um funcionário estava furtando gado da fazenda Bom Sossego, que o caminhão carregado seguia sentido à Alta Floresta. Em diligências, na região da 5ª Oeste, o caminhão foi abordado com 37 animais, seis estavam mortos. Durante a abordagem e coleta de dados do motorista do caminhão, um veículo passou com duas mulheres, a guarnição foi informada de que as mulheres, esposa e filha de um dos suspeitos, estavam realizando a escolta da carga. Ao notar a presença da polícia a mulher tentou fugir em alta velocidade, mas foi abordada e conduzida ao ponto onde ocorreu a abordagem do caminhão. A esposa do suspeito relatou que a carga era proveniente de um arrendamento que seu esposo havia feito, que estava sendo transportado para a sua propriedade. Um quarto suspeito afirmou que não havia nada de ilícito na carga e que alguém deveria arcar com o prejuízo dos animais que morreram. Já o motorista do caminhão não apresentou a GTA – Guia de Transporte Animal, sabendo que estava com a carga em excesso, o que conotou a consciência e participação no transporte de gado furtado. O proprietário dos animais informou, via telefone, que não autorizou o embarque de nenhum animal de sua propriedade, que o carregamento se tratava de furto dos animais, promovido por seus funcionários. Os animais foram descarregados na Fazenda Dona Laura, considerada a situação em que estava sendo transportado. Foram descarregados 02 touros e 29 bezerros, que ficaram sob responsabilidade de uma testemunha. As diligências foram suspensas e devem retomar nesta sexta-feira diante a informação de que na fazenda de destino desta carga podem haver outros animais produtos de furto.

