Grupo de Teatro IFMT de Alta Floresta encerra neste domingo Festival de Teatro e Dança em Pernambuco

A edição virtual do Festival Estudantil de Teatro e Dança foram, pela primeira vez, que começou na última quinta-feira (25), será encerrada neste domingo (4) com a exibição de um espetáculo inédito em Pernambuco: a peça Migraaaaantes, do grupo Fulcro Abstração, do Mato Grosso. Baseada em notícias verdadeiras sobre as agruras vividas pelos migrantes que tentam chegar à Europa, esta é uma peça em que o absurdo da ficção é superado pela brutalidade do mundo real. A direção é do pernambucano Eduardo Machado.

A programação ainda conta com espetáculos do grupo Cênicas Cia. de Repertório, do Recife, e do Grupo Teatral Ariano Suassuna, de Igarassu. Os bate-papos com os atores e diretores, segue firme nesta segunda semana. Sempre após a apresentação, no Instagram @feted.pe.

No sábado (3), o diretor e iluminador Eron Villar, irá ministrar o workshop Revelando a Luz Cênica, das 14h às 17h. A oficina irá abordar conceitos básicos da iluminação cênica teatral como luz, textura, movimento, expressão e cor, aplicados à prática teatral. Também serão apresentados os equipamentos mais usuais nos teatros e espaços cênicos. As inscrições estão abertas até esta sexta (2). Os participantes irão receber um certificado de participação.

Criado em 2003 pelo produtor cultural Pedro Portugal, o Feted nasceu com a missão de dar oportunidade para novos talentos e também criar novos públicos. De lá pra cá muita gente já passou pelo festival e, muitos deles, conseguiram se firmar na cena e possuem trajetórias profissionais elogiadas, como o Grupo Magiluth, Trupe Ensaia Aqui e Acolá, Grupo Teatral Ariano Suassuna e a Trupe Mulungu Teatro de Bonecos e Atores.

Neste ano, o Festival Estudantil de Teatro e Dança conta com recursos da Lei Aldir Blanc, através da Fundarpe, Secult, Governo de Pernambuco e Governo Federal.

SERVIÇO

Feted Live Retrospectiva

Quando: 2 a 04 de abril

Espetáculos serão exibidos em: https://bit.ly/3qXMu0e

Retrato de Família - Grupo Cênicas Cia. de Repertório

Quando: 02/04 (Sexta-Feira)

Horário: 20h

Oficina Revelando a Luz Cênica

Quando: 03/04 (Sábado)

Horário: 14h às 17h

Ganga Meu Ganga, O Rei

Quando: 03/04 (Sábado)

Horário: 20h

Migraaaantes ou Tem Gente Demais nessa merda de barco - Fulcro Abstração Grupo de Teatro (IFMT - Campus Alta Floresta)

Quando: 04/04 (Domingo)