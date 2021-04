Destaques 03/04/2021 05:38 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Hospital Regional de Alta Floresta e mais dois hospitais em MT não têm vaga nem em enfermaria Foto: Reprodução Três hospitais de Mato Grosso chegaram ao colapso total por causa do aumento da demanda na 2ª onda da covid-19 e não têm leitos nem mesmo para enfermaria, que são para os casos menos graves. Nesta sexta-feira (2), de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) foram registradas 83 mortes nas últimas 24 horas. A situação da covid-19 no estado se tornou caótica no começo de março. Desde então, além da falta de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), as enfermarias passaram a também ficar lotadas, o que não aconteceu na 1ª onda do novo coronavírus. Além das 83 mortes, foram registrados 1.034 novos casos da doença. Estão com as enfermarias e UTIs lotadas os hospitais Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda (448 km a oeste de Cuiabá); São Lucas, em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte); e o Hospital Regional de Alta Floresta (803 km ao norte). Outros 9 hospitais já estão com as enfermarias com lotação acima de 70%. Já entre as unidades que têm UTI, 16 não possuem mais vagas. Nesta sexta-feira, restam apenas 16 vagas em UTIs covid-19 para adultos, porém, a fila de espera está próxima de 200 pessoas. Com a atualização dos dados pela SES, Mato Grosso chegou à marca de 7.849 óbitos em decorrência da doença, com 313.709 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Cuiabá continua liderando o ranking estadual, com 313.709 casos.

