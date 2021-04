Destaques 05/04/2021 05:12 Só Notícias Apostadores de Alta Floresta, Sorriso e Tapurah são premiados na Loteria Federal Foto: Reprodução A Quina premiou, ontem à noite, apostadores de Alta Floresta, Sorriso e Tapurah com mais de R$ 11,1 mil. Eles acertaram quadro dos cinco (04, 07, 13, 30 e 41) números sorteados, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Dois apostadores de Niterói (RJ) e São José do Rio Preto (SP) ganharam mais de R$ 7,4 milhões cada do prêmio principal. Consta ainda no detalhamento da Caixa Econômica Federal que para o próximo concurso a estimativa de prêmio é de R$ 700. O sorteio será nesta segunda-feira à noite. Para jogar basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2.

