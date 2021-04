Destaques 05/04/2021 05:38 Em evolução, deputado Valdir Barranco deve deixar UTI nesta segunda-feira O deputado estadual Valdir Barranco (PT) está próximo de deixar a UTI do Hospital Incor, em São Paulo. Ele passará por uma avaliação para retirar a traqueostomia e, dependendo do resultado, seguirá para um leito comum, Segundo boletim publicado nas redes sociais, no último fim de semana, Barranco conseguiu descansar e relaxar. Ele ainda dormiu ininterruptamente durante toda a noite deste sábado (03). O relatório destaca que o quadro clínico do deputado é considerado "muito bom, evoluindo consideravelmente". "Acompanhado de sua esposa, Roseli Barranco, o parlamentar deseja que todos tenham um maravilhoso domingo de Páscoa. E que a companhia de Jesus Ressuscitado os fortaleça na prática da Solidariedade, da Justiça e da Esperança", diz a nota publicada no Instagram. Valdir Barranco testou positivo junto com a sua esposa no dia 15 de fevereiro, quando foram internados em uma UTI em Mato Grosso. No dia 20 de fevereiro, Barranco precisou ser intubado por complicações da covid. No dia seguinte, foi transferido para São Paulo, onde seguiu intubado por quase um mês. Ele despertou no último dia 17 de março, 6 dias após a equipe médica ter iniciado a retirada total da sedação.

