Destaques 05/04/2021 09:26 Redação I Nativa News Prefeitura de Alta Floresta inicia cadastro de idosos de 60 a 69 anos para vacinação contra a Covid-19 Fotos: Arhy Santo - Anoticia Digital Visando a próxima etapa da campanha de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Alta Floresta vai abril nesta segunda-feira, (5), o cadastramento on-line das pessoas com idade entre 60 e 69 anos, residentes município. As faixas etárias de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos são as seguintes na ordem de prioridade definida pelo Ministério da Saúde (MS) para a imunização e o envio de doses está previsto para maio. De acordo com a divulgação da secretaria municipal de Saúde, o cadastramento eletrônico poderá ser feito pelos que se encontram na faixa de 60 a 69 anos pelo site da prefeitura (https://www.altafloresta.mt.gov.br/artigo/cadastramento-%7C-idosos-de-60-a-69-anos-vacinacao-contra-covid-19). Idosos com idades entre 70 e 79 anos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 no último sábado (03) em Alta Floresta. Um ponto de apoio foi montado no Centro de Convivência do Idoso (CCI) para a imunização no tipo drive true.

O município recebeu 5670 doses da vacina, destas, já foram aplicadas pouco mais de 3.300 doses, a idosos e profissionais da saúde. Plataforma A primeira etapa de informações solicitada pelo sistema é relativa a dados pessoais (nome, documento de identidade, CPF), além de e-mail e telefone. O cadastro será concluído apenas para os que têm entre 60 e 69 anos. As informações sobre o andamento da campanha de vacinação estão disponíveis nos canais oficiais da prefeitura que serve de referência para que se evite dúvidas e desinformação no que refere a vacinação contra a Covid-19

