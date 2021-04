Destaques 05/04/2021 11:19 Redação I Nativa News Bombeiros de Alta Floresta fazem busca a homem supostamente desaparecido após ter saído para pescar Um homem desapareceu, próximo ao rio Taxidermista, na Comunidade Santa Mônica em Alta Floresta. Soldados Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas nas proximidades do rio. Segundo Jair Goulart, irmão do desaparecido, ele teria combinado com seu irmão que iriam pescar, com saída às 03hs de domingo 4, com um outro amigo. Goulart, passou na casa de seu irmão no horário combinado, ele não acordou, deste modo, a dupla foi pescar no rio Taxidermista. No retorno já no final da tarde, Goulart viu a motocicleta de seu irmão num determinado local próximo do rio, onde estacionam veículos. Então eles ficaram preocupados e resolveram procurá-lo, após horas de procura, o irmão do desaparecido procurou Bombeiros solicitando atendimento de busca. As buscas tiveram início na manhã desta segunda-feira 5. Os soldados já fizeram uma varredura nas proximidades e fazem um batimento rio abaixo, na expectativa de resgatar o desaparecido ainda com vida.

