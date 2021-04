Destaques 05/04/2021 14:07 Jady Eduarda Alves I PCI Concursos Edital de Processo Seletivo para professores em Alta Floresta é disponibilizado pela Unemat Profissionais contratados receberão remuneração mensal no valor de até R$ 6,2 mil Foto: Reprodução A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) anunciou um novo Processo Seletivo Simplificado que visa a formação de cadastro reserva de professores da educação superior. Há oportunidades para as seguintes áreas: Matemática Probabilidade e Estatística (Matemática I); Química; Ciências da Computação; Geociências; Ciências Agrárias I/ Silvicultura; Ciências Agrárias I/ Técnicas de Operações Florestais; Ciências Agrárias I (Fitotecnia); Ciências Agrárias I (Extensão rural); Ciências Biológicas II (Ciências Ambientais); Direito (Direito Privado); Direito (Direito Público Substantivo); Direito (Direito Público Adjetivo); Educação; Teologia: Subcomissão Filosofia (Filosofia); Sociologia; Psicologia; Linguística e Literatura; Libras e Medicina I. Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino superior nas áreas exigidas, pós-graduação quando solicitado, carteira profissional expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a área de direito, dentre outros requisitos que constam no edital. Os profissionais contratados atuarão na Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias, Campus Universitário de Alta Floresta. A carga horária a ser cumprida será de 20 horas semanais e o salário base mensal ofertado varia de R$ 2.703,88 a R$ 6.218,89, de acordo com a titulação do profissional. Inscrição e seleção As inscrições serão realizadas no período de 5 a 14 de abril de 2021, exclusivamente via internet, no site da Universidade. Vale ressaltar que não será cobrada taxa de participação. Como método de seleção, será realizada prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, com período de aplicação previsto do dia 28 a 30 de abril de 2021. Também haverá avaliação de títulos. Caso haja empate, a preferência será dada ao candidato que tiver maior pontuação na primeira etapa. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

