Destaques 05/04/2021 14:40 MT Esporte LEI SECA: Carro transportando mais de 50 caixas de cervejas é apreendido em Apiacás Foto: Reprodução - Apiacás Mil Grau A Policia Militar do município de Apiacás que integra o 9º Comando Regional, em cumprimento ao decreto municipal nº095/2021, que proibe o consumo de bebidas alcoólicas no município, fechou o cerco aos infratores como forma de impedir a propagação do novo corona vírus. No final de semana, após receber denuncia de que dois indivíduos estariam transportando bebidas alcoólicas do município de Nova Monte Verde para Apiacás os policiais fecharam o cerco. Diante dessas informações uma viatura da Policia Militar se deslocou para a entrada da cidade onde logrou êxito ao abordar dois suspeitos em um veiculo saveiro da cor branca placa AZG 9378 sendo localizado na carroceria do mesmo 47 caixas de cerveja da marca Skol e 8 caixas de cerveja da marca Itaipava. Em conversa com um dos suspeito, foram informados que a bebida era para consumo próprio. Mediante os fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia da Policia Civil para as providencias cabíveis.

