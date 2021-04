Destaques 05/04/2021 15:18 Blog do Romilson Novo reitor do IFMT toma posse dia 13 e terá orçamento de R$ 450 mi Foto: Reprodução O professor Júlio César dos Santos deixa o posto de diretor-geral do campus de Alta Floresta para comandar, por quatro anos, o IFMT. Sua nomeação a partir do próximo dia 13 foi assinada pelo presidente Bolsonaro. O novo reitor vai conduzir uma instituição federal com grande estrutura no Estado. O orçamento é de R$ 450 milhões. São 19 campi e cinco núcleos avançados, abrigando cerca de 22 mil alunos. Diferentes de outras épocas, Júlio passa a administrar o IFMT convivendo com um bloco de oposição forte, que conseguiu se estabelecer após 20 anos de hegemonia do grupo situacionista. Júlio venceu as eleições virtuais no ano passado com 37,14% (3.407 votos), superando em apenas 585 votos o professor e diretor-geral do Campos Bela Vista, na Capital, Deiver Alessandro, que chegou a 32,38% (2.822 votos).

Voltar + Destaques