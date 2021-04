Destaques 05/04/2021 18:58 Águas Alta Floresta realiza interligações de rede nos bairros Boa Nova e Cidade Alta Foto: Reprodução Com o objetivo de melhoria no sistema de distribuição de água do Município, a Águas Alta Floresta irá realizar duas paradas programadas nesta quinta-feira e sexta-feira, 08 e 09 de abril, nas redes responsáveis pelo abastecimento aos bairros Boa Nova e Cidade Alta. O objetivo da ação é a interligação das redes de água ao Sistema de Abastecimento da companhia. Durante os trabalhos, o fornecimento de água aos bairros atendidos pelas redes ficará, temporariamente, suspenso. A intervenção no bairro Boa Nova acontecerá na rua São Domingos, no dia 08 de abril. Já no bairro Cidade Alta a interligação de rede será entre as avenidas Amazonas e Minas Gerais, no dia 09. (Veja, abaixo, os bairros atendidos pelas redes abastecimento). A previsão da companhia é que os trabalhos sejam realizados nos bairros das 07h às 11h da manhã, nos dias 08 e 09. É importante lembrar que a normalização no abastecimento, nesses locais, depende dos procedimentos de pressurização da rede, que pode acontecer até às 17h. A concessionária agradece a compreensão da comunidade e solicita a todos que façam uso moderado da água, evitando o desperdício. O telefone de atendimento ao cliente é o 0800 400 0504 e pelo WhatsApp é o (17) 996 41 3259. Bairros atendidos pela interligação de rede no Boa Nova: Boa Nova I, Boa Nova II e Boa Nova III. Bairros atendidos pela interligação de rede no Cidade Alta: Boa Vista, Norte 2, Norte 3, Cidade Bela, Jardim Imperial, Bom Pastor, Jardim das Flores, Parque das Nações, Boa Esperança, Guaraná I, Guaraná II, Vila Nova e Vila Rica.

