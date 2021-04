Destaques 06/04/2021 05:40 Só Notícias/Herbert de Souza Prefeitura confirma mais uma morte e eleva total para 73 em Alta Floresta Foto: Divulgação A prefeitura de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) confirmou, hoje, mais uma morte causada pelo coronavírus. Agora, o município contabiliza 73 óbitos desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nas últimas horas, 50 pacientes receberam alta e outros 15 moradores foram diagnosticados com o vírus. O boletim municipal aponta ainda que Alta Floresta registra 6,1 mil casos confirmados, com 5,7 mil pacientes recuperados. Há ainda 319 casos ativos. Entre os internados no hospital regional, há cinco moradores em estado grave e oito pacientes de outras cidades. Há apenas um leito disponível na unidade. Já na rede particular não há mais vagas. Neste momento, são 12 pacientes em estado grave e 12 moradores de outras cidades. A prefeitura ainda informou que sete pacientes estão em observação na unidade de síndromes gripais e aguardam vagas em leitos covid-19.

Voltar + Destaques