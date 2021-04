Salas online e conteúdos virtuais atendem alunos do Proerd em Alta Floresta

Alunos do Colégio Alta Floresta estão participando desde o início de março do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD. Em razão da suspensão das aulas presenciais decretada tendo em vista a prevenção e combate ao novo coronavírus, as aulas estão ocorrendo de forma 100% online. Alunos do Colégio Alta Floresta estão participando desde o início de março do Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD. Em razão da suspensão das aulas presenciais decretada tendo em vista a prevenção e combate ao novo coronavírus, as aulas estão ocorrendo de forma 100% online.



O Programa, que é desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, tem como objetivo prevenir, combater o uso de drogas entre crianças e adolescentes, bem como diminuir a violência praticada dentro e fora do ambiente escolar e familiar.



Segundo os instrutores do Programa, soldados Jadeli e Savedra, o Proerd tem como foco nas aulas o Modelo de Tomada de Decisão Proerd, que orienta os alunos a tomarem decisões baseadas na análise das consequências destas decisões. O 9° Comando Regional da PM, sob comando do Tenente Coronel Arruda, o Proerd tem a meta de capacitar as crianças de Alta Floresta e região e as mantê-las longe das drogas.



Por causa do distanciamento social provocado pela pandemia, este ano o Programa está atendendo os alunos do 1º ano do ensino fundamental por meio de plataforma online.



Nesta segunda-feira (05) os alunos receberam instruções sobre "O que você deve fazer quando alguém desconhecido fala Com você?" e "O que você está sentindo?".

Todas aulas e conteúdos disponibilizados no site proerdmt e nas plataformas ou aplicativos digitais como Zoom (com aulas ao vivo) e canais como Youtube e Facebook.