Destaques 07/04/2021 06:29 Comarca de Alta Floresta proferiu mais de 12.500 decisões judiciais desde o início da pandemia O trabalho conjunto entre magistrados, magistradas, servidores e servidoras da Comarca de Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá) têm superado as expectativas em se tratando produtividade. Segundo dados extraídos do sistema Omni, em 06 de abril de 2021, desde o início da pandemia, a unidade judicial já proferiu mais de 5.500 sentenças e 12.500 decisões judiciais, além de ter baixado mais de 6.000 processos. Inovação - De acordo com a juíza titular da 4ª vara e diretora do Foro de Alta Floresta, Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, o resultado apresentado se deve à enorme capacidade de adaptação dos membros da unidade. "No início da pandemia nos deparamos com mudanças radicais na forma de trabalho, principalmente, para a realização de audiências e intimações das partes e testemunhas. Isso nos levou a inúmeras inovações, visando nos adequar a esta nova realidade", salienta. Entre as principais inovações implantadas, a magistrada destaca: a realização de audiências virtuais; a intimação das partes e testemunhas usando recursos tecnológicos, inclusive aplicativos de mensagens; a responsabilização das próprias partes em fazer as postagens das cartas de citações/intimações via Correios; a realização de estudos psicossociais pela equipe multidisciplinar do Fórum por meio de videoconferência; e a execução das audiências de conciliação e de instrução na modalidade telepresencial em todas as varas e no Cejusc. Atendimento - Durante a suspensão do atendimento presencial, as unidades administrativas e judiciárias da Comarca disponibilizaram ao público externo e-mails, telefones funcionais e WhatsApp Business como canal de atendimento. Já o atendimento virtual feito pelos magistrados é realizado durante o horário de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento por meio dos contatos disponibilizados na Portaria, salvo nos casos de plantão judiciário forense, observando-se o Manual de Orientações para Realizar Atendimento aos Advogados em Regime de Home Office, nos termos da Portaria-Conjunta nº 255/2020. Processos - Atualmente, nas 6 varas da Comarca tramitam cerca de 17 mil processos, que estão sendo cuidadosamente movimentados por 97 profissionais em regime de teletrabalho. Para entrar em contato com a comarca, clique aqui. https://coronavirus.tjmt.jus.br

