Alta Floresta: Abordagem em aglomeração acaba com homem preso por tráfico de drogas

Um homem foi detido pela Força Tática nesta terça-feira (06) pela prática de tráfico ilícito de drogas. Fato registrado pela Polícia Militar no bairro Vila Nova durante rondas e orientações sobre medidas de prevenção relacionadas a pandemia do novo coronavírus. Foram apreendidas 13 porções de substância entorpecente e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas na rua Laguna, foi avistado um grupo de pessoas alglomeradas em uma residência, que foi abordado para fins de conscientização de combate à covid-19 (como rege o Decreto Estadual 874/2021 no qual em seu artigo 10° dentre outras instituições, atribui a função de fiscalização à policiais militares).



Durante orientações os militares notaram uma escada nos fundos da residência, com a devida autorização adentraram o quintal, sendo possível constatar uma outra escada do outro lado do muro, permitindo acesso entre as residências. A residência do fundo estava abandonada, em seu interior foi localizado um colchão uma mochila e uma cômoda, onde havia uma sacola com 07 trouxinha de substâncias análogas à pasta base de cocaína e uma carteira de identidade.



A identidade pertencente à um dos homens que estava no grupo abordado pelos militares da Força Tática. Indagado, o suspeito assumiu ser o proprietário do produto entorpecente, informou que adquiriu de uma moça e que fazia a revenda do produto, passando o endereço da moça. No local apontado, uma casa de esquina, os militares encontraram indícios de que a residência foi abandonada recentemente. Uma sacola plástica contendo 06 trouxinhasde substância análoga à pasta base de cocaína foi encontrada em um guarda-roupas.



Diante os fatos o homem foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar, o boletim confeccionado, com a presença do advogado do suspeito que foi entregue na Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.