Destaques 07/04/2021 10:46 Sesp-MT lamenta falecimento de policiais penais em acidente de carro Alexsandro Leite e Giovane Matos da Silva voltavam para Alta Floresta, depois de escoltar um reeducando até Cuiabá; o policial penal Nivaldo Dias foi socorrido e está internado Foto: Reprodução Três policiais penais da Cadeia Pública de Alta Floresta sofreram um acidente de carro, nesta terça-feira (06.04), no Km 27 da BR-163, próximo ao Posto Gil. Eles retornavam de uma escolta feita até a capital, onde acompanharam um reeducando da unidade para ser internado no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, quando colidiram com uma carreta. A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) lamenta profundamente que dois deles, Alexsandro Leite e Giovane Matos da Silva, tenham morrido no acidente. Alexsandro tinha 45 anos de idade e era natural de Osasco (SP), já Giovane tinha 38 anos de idade e nasceu em Alta Floresta. O outro policial penal que estava na viatura do Sistema Penitenciário, Nivaldo Dias da Silva, de 45 anos, natural de Altonia (PR), foi socorrido com ferimentos. Ele foi atendido no local por uma equipe da concessionária Rota do Oeste e, posteriormente, resgatado por uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Nivaldo passou por uma cirurgia na perna, permanece internado e seu estado de saúde é considerado estável. O superintendente regional Oeste do Sistema Penitenciário, João Borba, afirmou que eles iriam pernoitar na cidade de Sinop, para seguir viagem nesta quarta-feira (07.04), e evitar pegar a estrada no período da noite. “Perdemos pessoas dedicadas, bons profissionais, que estavam no cumprimento de suas funções. Estiveram comigo pela manhã, quando trouxeram o reeducando para a internação no Adauto Botelho. E aproveitavam a viagem de volta à Alta Floresta para levar alguns materiais, como testes de Covid-19, medicamentos, capas de colete, como é de praxe quando há escoltas e missões cumpridas por servidores dessas unidades do interior”, lamenta. Segundo ele, é uma grande perda não só para o Sistema Penitenciário, mas também para os familiares, com os quais, em nome de toda a categoria, se solidariza. “Imaginamos o sofrimento para toda a família neste momento e prestamos nossa solidariedade e estimamos força e conforto. Nós também, que somos colegas, sentimos muito, e nos faltam palavras para expressar essa dor”, acrescenta João Borba. O secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Carlos Gonçalves, endossa o sentimento de pesar e reforça a contribuição dos servidores ao longo da vida. “Agradecemos pela dedicação em prol do Sistema Penitenciário e da segurança como um todo, sempre foram motivos de orgulho, e por isso lamentamos muito esse trágico acidente. Emanamos força à família neste momento de dor, e também voltamos nossas energias para que o servidor Nivaldo se recupere logo”. Quanto a informações que circulam sobre o desaparecimento de armas que os policiais penais envolvidos no acidente portavam, o superintendente esclarece que uma equipe do Serviço de Operações Especiais (SOE) que estava na Cadeia de Diamantino e o diretor da Cadeia de Nova Mutum estiveram no local assim que foram informados do acidente. Eles encontraram no entorno da viatura uma pistola e três carregadores de pistola, sendo que as outras duas armas poderiam estar presas entre as ferragens. Porém, após a averiguação feita pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), as pistolas não foram encontradas. Neste caso, a possibilidade de furto será investigada pela Polícia Judiciária Civil (PJC-MT). Luto no Sistema Penitenciário O último mês de março tem sido difícil para os policiais penais e toda a segurança pública, com mortes de sete profissionais, sendo seis em decorrência do coronavírus (Covid-19). A Sesp-MT lamenta todas essas perdas e estende condolência a todos os familiares e amigos. O superintendente João Borba se deslocou, nesta quarta-feira (07.04), até Alta Floresta, para prestar apoio aos familiares dos servidores e aos colegas que integram a Cadeia Pública da cidade. Os corpos dos dois servidores foram liberados esta manhã pelo Instituto Médico Legal (IML) a uma funerária de Nova Mutum e, após os procedimentos necessários, serão levados pelo Ciopaer até Alta Floresta.

