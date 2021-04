Destaques 07/04/2021 17:57 Redação I Nativa News A partir desta desta quinta atendimento Covid-19 será transferida para a Policlínica Foto: Divulgação Pacientes com sintomas da covid-19 a partir desta quinta-feira, 08 de abril, devem procurar a Unidade de Síndromes Gripais em novo endereço. O comunicado foi feito pela Prefeitura de Alta Floresta nesta quarta-feira (07). Recentemente a Policlínica, localizada na região da Cidade Alta, passou por uma reforma e adequação do espaço para atender estes pacientes. Conforme a secretaria municipal de saúde, o novo espaço garantirá melhor atendimento à população. A Unidade de Síndromes Gripais atendia no setor B, agora transferida para a Policlínica, mantem os atendimentos 24h.

