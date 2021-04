Alta Floresta: Medidas de prevenção à covid-19 não mudam quadro epidemiológico do município, novo decreto não foi publicado

No último dia 28 de março (domingo) o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, assinou o decreto de nº 248 após determinação da justiça, adotando as medidas contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021. Instituindo quarentena obrigatória, a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas e o toque de recolher. O decreto com vigência de 10 dias, podendo ser prorrogado, se encerra nesta quarta-feira (07).

O decreto teve como base dados do boletim epidemiológico do dia 27 de março emitido pela secretaria municipal de saúde, neste período pode-se observar um aumento no número de casos suspeitos comparando o boletim epidemiológico de 27 de março e de 07 de abril. Neste período foram registrados 10 óbitos.

Em 27 de março haviam 38 leitos de UTI ocupados (entre leitos do hospital regional e particular), com 11 casos graves, 05 moderados e 22 pacientes de outros municípios. Em 07 de abril, são 37 leitos ocupados (entre leitos do hospital regional e particular), com 15 casos graves, 02 moderados e 17 pacientes de outros municípios.

Procurado via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) o secretário municipal de saúde, Lauriano Antônio Barella não se pronunciou sobre o questionamento de novas medidas a serem adotadas, tendo em vista o termino da vigência do decreto municipal nº 248 nesta quarta-feira. Por meio da assessoria de comunicação da prefeitura, a redação do site Nativa News foi informada de um novo decreto estava sendo editado no final da tarde e que seria assinado e publicado. Até as 20h não houve nenhuma publicação no site oficial da prefeitura. Já o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias “Tuti” informou que um novo decreto deve ser assinado e publicado apenas nesta quinta-feira (08).

Na última terça-feira (06) a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou o Boletim Informativo n° 394 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra, a partir da página 10, que 39 municípios registram classificação de risco muito alta para o coronavírus. Entre eles está Alta Floresta.