Destaques 08/04/2021 06:54 Só Notícias Prefeitura confirma mais três mortes por coronavírus em Alta Floresta A prefeitura informou, há pouco, o óbito de mais três moradores de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop), que foram vítimas da covid-19. Agora, o total de óbitos acumulados, desde o início da pandemia, subiu para 76, segundo o boletim municipal. A prefeitura detalhou também que, nas últimas 24 horas, 70 pacientes receberam altas e 34 pessoas foram diagnosticadas com a doença. O município contabiliza 6,2 mil casos confirmados, com 5,9 mil pessoas recuperadas e 299 casos ativos. O hospital regional segue com 13 dos 14 leitos ocupados. Seis moradores estão em estado grave e um está em estado moderado. Há ainda seis pacientes de outras cidades. Na rede particular, nove moradores estão internados em estado grave e outro está em estado moderado. A prefeitura confirma ainda a internação de 11 pacientes de outras cidades. Segundo o boletim, um paciente segue em observação na unidade de síndromes gripais e aguarda vaga em hospital.

