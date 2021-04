Destaques 08/04/2021 06:55 G1MT Agricultores acusam fazendeiro de enviar avião com defensivos agrícolas e 'matar' lavouras em Alta Floresta Segundo o ICV, as 20 famílias cooperadas da entidade (que existe desde 2011) contabilizam uma média mensal de nove toneladas de hortifrutigranjeiros, em maioria produzidos de forma agroecológica. Foto: Reprodução Agricultores familiares da comunidade Coopervila, região de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, acusam o proprietário de uma fazenda de ter enviado um avião com defensivo agrícola nos últimos dias para sobrevoar as lavouras. Nessa terça-feira (6), as plantações começaram a murchar. No local há plantações de mamão, pimentão, alface, tomate, banana, margaridão. Nesta quarta-feira (7), as famílias se mobilizaram e buscaram apoio do Indea, ICV e Ministério Público. O líder da comunidade, Sulivan da Silva, reuniu todos os representantes para definir o que será feito. Ficou combinado que o boletim de ocorrência vai ser registrado na manhã desta quinta-feira (8). Segundo o ICV, as 20 famílias cooperadas da entidade (que existe desde 2011) contabilizam uma média mensal de nove toneladas de hortifrutigranjeiros, em maioria produzidos de forma agroecológica. Além de não usarem agrotóxicos, as famílias da Coopervila implementaram 10 hectares de sistemas agroflorestais sob manejo orgânico em 10 propriedades de sócios da organização. A produção é escoada com suporte da Rota Local, projeto do Instituto Centro de Vida (ICV) que apoia a negociação de preços, a coordenação entre demanda e oferta e a logística entre a comunidade e o principal centro urbano da região, o município de Alta Floresta. Durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), um protocolo de segurança sanitária possibilitou a continuidade das atividades da iniciativa, assegurando renda aos pequenos agricultores familiares e garantindo a oferta de hortifrutigranjeiros de qualidade produzidos localmente.

