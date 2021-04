Destaques 08/04/2021 08:33 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Após "festa" com mulheres em motel, trio nega pagar conta Foto Ilustrativa “Festinha” em motel na madrugada desta quinta-feira (08) em Alta Floresta virou caso de polícia por dano e desacordo comercial. Três pessoas foram conduzidas por pagarem apenas parte do valor e quebrarem garrafas dentro do quarto. O caso foi registrado pela Polícia Militar 00h10m, que foi acionada pela vítima que relatava que após o uso do motel, que gerou o valor de R$ 708,00. Os suspeitos realizaram o pagamento no valor de R$ 230,00. A vítima ainda relatou que algumas garrafas foram quebradas no quarto. No local a guarnição encontrou duas mulheres de 22 e 27 anos e um homem de 32 anos, os suspeitos se negaram a pagar o restante. Diante o fato os três

