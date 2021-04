PARANAÍTA: Bandidos invadem mineradora e levam grande quantidade em ouro bruto

Seis assaltantes invadiram o escritório de uma mineradora em Paranaíta, na madrugada de quinta-feira (08) e fugiram levando ao menos três baldes com ouro em forma bruta. Durante a ação, o vigia da torre foi rendido enquanto os homens vasculhavam o local e recolheram o ouro. O grupo fugiu em seguida, deixando o vigia ferido. O prejuízo causado não foi informado.

Segundo as informações apuradas pela redação do site Nativa News, junto ao delegado Dr. Antenor Junior Pimentel Marcondes, por volta das 00h30 um grupo com 06 homens armados surpreendeu o vigia levando para dentro do escritório usando-o de refém. Foram levados um balde e uma caixa com ouro bruto, e um balde com ouro puro. O vigia foi agredido e deixado no local.

De acordo com o delegado, nas imagens do circuito de segurança pode-se observar a perícia dos assaltantes, que estavam trajados de forma tática, com coletes balísticos e armados com fuzil, metralhadora e espingarda. Toda a ação com treinamento tático, “A ação deles com um todo foi bem arquitetada”. Na fuga, sentido ao município de Apiacás, dois veículos foram deixados formando um tipo de barricada na estrada, uma S-10 e um Gol, incendiados.

Com apoio da Polícia Militar, rondas foram realizadas em campo. Agentes da Polícia Judiciária Civil se deslocaram até o local para perícia e coleta de informações. Conforme o delegado, as imagens do circuito interno irão auxiliar na identificação dos suspeitos. Imagens de câmeras no perímetro urbano do município também foram requisitadas. Não houve êxito na localização dos suspeitos.

O caso foi registrado e está sendo investigado.