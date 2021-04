Destaques 08/04/2021 16:00 Só Notícias Buraqueira toma conta da MT-208 entre Alta Floresta e Nova Monte Verde A buraqueira tomou conta de boa parte da MT-208 entre Alta Floresta e Nova Monte Verde (314 e 468 quilômetros de Sinop) e, em muitos trechos, motoristas tem que invadir a contramão e dirigir em zigue-zague para “escapar” das enormes crateras que se formaram na rodovia estadual. Só Notícias percorreu cerca de 160 quilômetros dessa região. Além dos pontos mais críticos a diversas “panelas grandes” espalhadas em pontos isolados. No último final de semana, o motorista de um Fiat Uno teve um dos pneus dianteiro estourado ao “bater” em um dos buracos e, por muito pouco, não perdeu o controle da direção. Também há falta de sinalização que deixa ainda mais os motoristas ao perigo, principalmente os de outras regiões que não conhecem o trajeto. Próximo a ponte do rio Santa Helena, cerca de 30 quilômetros de Alta Floresta, há quebra-molas antes e depois de fazer a travessia da ponte, porém, apenas sentido a Nova Monte Verde há placa indicando para fazer a redução de velocidade. Em nota, a “secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) esclarece que uma equipe de manutenção já está atuando na MT-208, entre Alta Floresta e Nova Monte Verde, com a execução dos serviços de tapa-buraco, limpeza e melhoria da sinalização da rodovia, a fim restabelecer a qualidade da malha rodoviária”. Por enquanto esse trabalho é feito apenas nas proximidades do trevo que dá acesso a Nova Monte, Alta Floresta e Paranaíta. Informou ainda que já “está na programação da Sinfra a restauração completa de todo o pavimento dessa rodovia e o projeto de engenharia já está em elaboração”.

