Destaques 08/04/2021 16:24 Lindomar Leal/Assessoria Prefeitura de Alta Floresta adquire dois caminhões novos com recursos devolvidos pela Câmara Municipal Foto: Divulgação O prefeito de Alta Floresta, Vademar Gamba (PSDB), e o presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, apresentaram na manhã de quarta-feira (7) os dois caminhões novos adquiridos pela Prefeitura, com recursos devolvidos pelo Poder Legislativo em dezembro de 2020 no valor de R$ 702 mil. O vereador Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal, e o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, estiveram presentes. Os dois caminhões Volkswagen 24.260 robust zero quilômetro são equipados com caçamba basculante, com capacidade para transportar até 12 metros cúbicos, movidos a óleo diesel, potência de 256 cavalos, tração 6x2, direção hidráulica, injeção eletrônica, sete marchas e ar condicionado. "Esses caminhões são importantes para a estruturação da Secretaria de Infraestrutura. Esse é o trabalho do legislativo andar junto com a administração municipal, porque a nossa preocupação é tanto na cidade quanto na rural", frisou o presidente Tuti ao informar que no final do ano a Câmara deverá devolver mais recursos para que a prefeitura possa adquirir mais maquinários para a Secretaria de Infraestrutura. O prefeito Valdemar Gamba ressaltou que está iniciando uma gestão com muita economia e destacou o apoio da Câmara Municipal para a aquisição dos novos caminhões. "Com apoio da Câmara Municipal felizmente conseguimos comprar dois caminhões para estruturar a secretaria de obras, para que a gente consiga fazer um atendimento melhor para a nossa população", disse. O prefeito anunciou que a prefeitura está realizando novas licitações para aquisição de mais caminhões, pá carregadeira, retroescavadeira e um caminhão “burro preto” para a pavimentação asfáltica e operação tapa-buraco. "Estamos estruturando a prefeitura para que a gente continue fazendo um atendimento da forma que a nossa população mereça", disse.

