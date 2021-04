Destaques 09/04/2021 06:15 Só Notícias/Herbert de Souza Alta Floresta registra uma morte por covid mas tem queda em casos ativos Foto: Divulgação O município Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) registrou uma nova morte por coronavírus, nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, o total de óbitos subiu para 77, número contabilizado desde o início da pandemia, no ano passado. Por outro lado, o total de casos ativos diminuiu, de 299 para 273. Também houve queda nas internações do hospital regional, de 14 para 11. Agora, a unidade registra a internação de um paciente em estado moderado e três em estado grave. Há ainda sete moradores de outras cidades, cujos estados de saúde não são divulgados. Em contrapartida, na rede particular, há 25 internados. São 10 moradores em estado grave, um estado moderado e 12 de outras cidades, além de outros dois regulados. No momento, todos os leitos da rede privada estão ocupados. A prefeitura informou ainda que Alta Floresta contabiliza 6,3 mil casos confirmados de covid-19, com 5,9 mil pacientes recuperados. Nas últimas 24 horas, foram 13 novas confirmações e 39 pacientes receberam alta.

