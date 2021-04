Destaques 09/04/2021 06:32 Eliza Gund I Nativa News É #FAKE Áudio de alerta sobre funcionários da praça de pedágio da Via Brasil contaminados por covid-19 Foto: Divulgação A preocupação com uma possível fonte de contaminação de covid-19 levou uma senhora, mãe de uma colaboradora, a gravar um áudio no aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) alertando sobre o risco de contaminação na praça de pedágio. O áudio viralizou nos grupos de WhatsApp na quarta-feira (07), a senhora alertava a amiga sobre os casos positivados de funcionários da praça de pedágio na rodovia MT-320 e MT-208 entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Alta Floresta. “Agora você imagina, quantas pessoas que não passam pelo pedágio que podem ser contaminados pelos funcionários da pedágio? Isso é um cúmulo Neia. Então assim, se você puder avisar, pra quem que você puder avisar, avisa tá” (sic), diz trecho do áudio. Procurados pela redação do site Nativa News, por meio da assessoria de comunicação a concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção das rodovias, informou que não há casos positivados desenvolvendo suas funções nas praças de pedágio. Que a empresa mede temperatura e oxigenação diariamente, e os funcionários são indagados sobre demais sintomas. “Existe todo um protocolo de cuidados com colaboradores e usuários, a concessionária está aberta para demonstrar os procedimentos para as autoridades sanitárias a qualquer momento”. A concessionária ainda informou que no prontuário da filha da senhora responsável pelo áudio no final da tarde do dia anterior não consta nenhum sintoma relatado pela colaboradora. Que na manhã de quarta-feira a colaboradora fez contato com a concessionária relatando que apresentou sintomas durante a noite e que procurou a unidade pública de saúde para consulta e exame, estando afastada até resultado. Já o rapaz mencionado no áudio, procurou um laboratório particular e realizou o exame testando negativo para covid-19.

