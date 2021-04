Destaques 09/04/2021 15:38 Covid-19: vacinação neste sábado pelo sistema drive thru A Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estará realizando neste sábado, 10 de abril, a vacinação contra a Covid-19, em idosos a partir de 68 anos que tenha feito o cadastro antecipado. A vacinação acontecerá nas proximidades do Centro de Conivência do Idoso ao lado do Ginásio de Esportes pelo sistema drive thru, ou seja, não sendo necessário que o idoso desça do veiculo para receber a dose da vacina. Lembramos que o idoso deverá portar o cartão do SUS e um documento que comprove a idade de 68 anos completos para que não haja nenhum problema. A equipe de vacinação sugere ainda que, se puder, a pessoa leve um alimento não perecível como forma de contribuição a ser destinada a programas sociais do município, sendo que essa contribuição não interferirá no recebimento da dose a ser aplicada.

