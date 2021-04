Destaques 09/04/2021 15:51 Jornal Mato Grosso do Norte Monitoramento da pandemia: Estudo da Unemat estima que AF chegue 96 óbitos por covid até no final de abril Conforme a pesquisa da Unemat que monitora o panorama da Covid-19, Alta Floresta, pode chegar a 8.325 casos

acumulados este mês Uma equipe de professores doutores da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) responsáveis por um projeto que monitora o panorama da Covid-19 no município de Alta Floresta, apresentaram um estudo sobre a evolução da pandemia, para vereadores e secretaria de saúde, através de um vídeo conferencia no dia 1º de abril.

Representando a Unemat participaram da videoconferência Célia Regina Araújo Soares Lopes, Ivone Vieira da Silva, Marla Leci Weihs, Luciene Castuera de Oliveira e Edgley Pereira da Silva. O mapeamento e monitoramento feito pelos especialistas da Unemat Campus Alta Floresta teve como base os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde referente aos casos ativos, acumulados e óbitos desde o início da pandemia.

O panorama epidemiológico mostra o cenário da pandemia até o dia o dia 31 de março, quando foram registrados 5.985 casos acumulados, sendo 5.515 recuperados, 400 casos ativos e 70 óbitos. Neste mesmo cenário a taxa de ocupação hospitalar era de 89,47% dos leitos clínicos disponíveis no Hospital Regional Albert Sabin e 84% dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Santa Rita.

O balanço também identificou que do dia 1º de janeiro até o último dia de março deste ano foram confirmados 4.086 casos de Covid-19 em Alta Floresta, ou seja, o período mais crítico da pandemia no município, principalmente porque de março a dezembro de 2020 foram 1.899 casos acumulados.

Março foi o período mais crítico com 1.589 casos confirmados e um índice de 29,62% de óbitos nos últimos 14 dias do mês, o maior de toda a pandemia. Em 2021 o aumento dos óbitos em decorrência da Covid-19 foi de 150%. Somente no último mês foram 22 óbitos confirmados, sendo a maioria entre pessoas com idade entre 71 a 80 anos, principalmente homens.

A estudo também mostra que a população ativa, com idade entre 21 a 40 anos, foi a mais contaminada pelo novo coronavírus totalizando 2.740 casos confirmados. Entretanto, a letalidade da doença está principalmente entre os idosos com mais de 61 anos.

A classificação de risco que mostrou o setor de chácaras urbanas, o bairro Cidade Bela, a grande Cidade Alta, o bairro Boa Nova e a região central da cidade com risco muito alto de contaminação. Dos 73 bairros e localidades, 32,39% estão com risco muito alto de transmissão. Alta Floresta continua na faixa vermelha da Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT).

O panorama feito pela Unemat mostra ainda que até o dia 30 deste mês a estimativa é de 652 novos casos diários, podendo chegar a 8.325 casos acumulados e 96 óbitos. A pesquisa tem 95% de intervalo de confiança.

Voltar + Destaques