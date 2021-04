Destaques 09/04/2021 16:03 Eliza Gund I Nativa News Idoso é esfaqueado em tentativa de homicídio em Alta Floresta Foto: Reprodução Um homem de 64 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de ontem (08) no setor F, região central do município de Alta Floresta. O idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, o suspeito foi detido pela Polícia Militar. Um homem de 64 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de ontem (08) no setor F, região central do município de Alta Floresta. O idoso foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, o suspeito foi detido pela Polícia Militar.

Conforme registro da Polícia Militar, o chamado foi para atender uma uma inteligência entre dois homens em um hotel. No local o suspeito relatou que agrediu a vítima por ela ter tentado contra a integridade física de uma testemunha.

Para a polícia a testemunha relatou que estava no hotel, próximo dela os dois homens bebiam e em determinado momento entraram em cias de fato. A testemunha correu para os fundos se esconder. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O Corpo de Bombeiros foi acionado as 22h57 para atender uma vítima de esfaqueamento. No local o idoso foi encontrado caído inconsciente com cortes na face e ferimentos na região do tórax e pescoço, a vítima perdeu muito sangue. A guarnição prestou os primeiros atendimentos encaminhando a vítima ao hospital, onde permaneceu sob cuidados médicos.

