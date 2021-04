Acúmulo de chuvas: Cidades de MT têm alerta de temporal na lista inclui Alta Floresta

Para estes locais, estão previstas pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade, inclusive acompanhadas de descargas elétricas.

A lista inclui: Alta Floresta, Tapurah, Primavera do Leste, Cáceres, Rondonópolis e Araputanga. Todos os municípios com risco de temporal podem ser visto no site do Cptec.

Cuiabá não está na lista, mas deve ter tempo nublado e chuva no fim de semana. A temperatura, porém, não varia muito. No sábado (10), a mínima deve ficar em 24ºC, enquanto a máxima chega a 33ºC. Já no domingo, as temperaturas variam entre 25ºC e 34ºC.