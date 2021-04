Destaques 10/04/2021 06:00 Propriedades atingidas por pulverização de agrotóxicos em Paranaíta passam por perícia Foto: ICV O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) realizaram uma perícia nas lavouras da comunidade Vila Rural Boa Esperança no município de Paranaíta, região norte de Mato Grosso. Um avião que pulverizava agrotóxicos atingiu uma comunidade e gerou a perda dos cultivos de frutas e hortaliças de famílias agricultoras da área nessa semana. Algumas eram produzidas de forma orgânica, ou seja, sem utilização de insumos químicos, e o ocorrido compromete um possível processo de certificação. Ao menos seis propriedades da comunidade Vila Rural Boa Esperança foram atingidas pelo produto que causou, além da exposição às famílias ao risco à saúde, graves prejuízos sociais e econômicos. À margem da economia regional, centrada na produção de commodities, os agricultores tiveram a renda impactada pela limitação nas vendas pelo fechamento de mercados institucionais, como as escolas, além de feiras e comércios das cidades pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O laudo foi emitido nesta sexta-feira (9) e encaminhado ao Ministério Público Estadual (MPE). Com informações ICV (Instituto Centro de Vida).

