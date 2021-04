Produtores de Alta Floresta pedem regularização de área e impostos de cooperativa

O vereador Claudinei de Souza Jesus (MDB) intermediou uma reunião entre Valmir Valverde e Claudecir dos Santos, o Pardal, representantes da Cooperativa dos Aquicultores do Portal da Amazônia (Cooperpam), com o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, com o objetivo de resolver a regularização da área doada pela Colonizadora Indeco para a cooperativa, bem como os tributos municipais do imóvel.

A reunião aconteceu na manhã de quarta-feira (7) no gabinete do prefeito e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, do secretário municipal de infraestrutura, Roberto Patel, do secretário de fazenda, Paulo Moreira dos Santos, e o procurador jurídico do município, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho.

Segundo o vereador Claudinei, desde 2019 a cooperativa não tinha resposta sobre a regularização principalmente dos impostos municipais referentes a área de 15 mil metros quadrados desmembrada de uma matrícula de propriedade da Colonizadora Indeco. "Estamos tentando regularizar junto a prefeitura os impostos para que eles possam continuar a construção e montar o frigorífico de peixes", ressalta.

Mais de 200 piscicultores de Alta Floresta, Carlinda e Paranaíta produzem aproximadamente 95% do peixe através da Cooperpam. Entretanto, devido à falta de uma estrutura própria como o entreposto, toda a produção é comercializada via atravessadores.

Vereador Claudinei explica que tem buscado junto ao Pode Executivo o apoio para que a cooperativa consiga implantar a estrutura e possa ter a garantia de comercialização com segurança. Segundo o vereador, com o entreposto a cooperativa terá condições de preparar o pescado e fazer o SIF para a distribuição direto do Estado.

Estima-se que o entreposto terá capacidade para receber quatro toneladas de peixes por dia. Isso daria mais independência para a cooperativa, que poderá distribuir o pescado para qualquer Estado do Brasil.

A Cooperpam movimenta em torno de R$ 24 milhões por ano na manutenção da piscicultura, engorda e venda dos peixes. Engorda aproximadamente 2,5 milhões de quilos de peixes por ano gerando 1,2 mil empregos diretos e 3 mil indiretos ao ano.