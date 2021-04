Destaques 10/04/2021 11:29 Redação I Nativa News Nova Canaã: Choque frontal entre veículos é registrado na MT-320 O acidente aconteceu na manhã deste sábado (10) no KM 178 da rodovia MT-320, cerca de 05 quilômetros do núcleo urbano de Nova Canaã do Norte. Apenas danos materiais foram registrados. Conforme informações preliminares da concessionária responsável pela manutenção da rodovia, Via Brasil, a colisão entre um caminhão e uma caminhonete foi frontal. Uma equipe da concessionária prestou atendimentos aos envolvidos no local, controlando o trânsito.

