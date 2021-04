Alta Floresta: PM aplica multas e fecha bares em apoio à Vigilância

Após denúncias de bares funcionando em desacordo com o decreto municipal nº 255/2021, Polícia Militar de Alta Floresta prestando apoio à equipe de vigilância Sanitária realizou rondas e abordagens na manhã deste sábado (10).

As denúncias apontavam um suposto estabelecimento em desacordo com o decreto sobre o consumo de bebidas no local. Foram feitas autuações em dois bares, um deles por atividade não essencial (jogatina) para os estabelecimentos, que também foram fechados. Além disso, os clientes que estavam sem máscaras, também foram notificados.

Apenas nesta manhã, foram aplicadas 07 multas por descumprir decreto. As rondas permanecem, denúncias podem ser realizadas via 190 para a Polícia Militar ou (66) 3512-3164 da Vigilância Sanitária.