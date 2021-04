Destaques 10/04/2021 13:23 Eliza Gund I Nativa News Incêndio destrói 38 toneladas de arroz em silo em Alta Floresta Foto: Divulgação - Bombeiros Foram cerca de 05 horas de combate à um incêndio que resultou em um prejuízo de aproximadamente 38 toneladas de arroz. O caso foi registrado pelo Corpo de Bombeiros em um silo localizado na rodovia MT-208 em Alta Floresta. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o chamado via 193 aconteceu as 11h18 de ontem (09), a comunicante informou que a brigadista estava realizando o primeiro combate. Durante o deslocamento a guarnição foi informada via rádio que o foco havia sido extinto, que deveriam retornar. Cerca de 30 minutos um novo chamado informando que o fogo havia voltado e necessitava de apoio. A guarnição se deslocou rapidamente, ao chegar ao local se deparou com um foco de incêndio em uma parede do secador onde é realizado a secagem dos grãos. Com apoio dos brigadistas militares do Corpo de Bombeiros iniciaram o resfriamento do local. A lata foi cortada para dar acesso ao foco, foi realizado o combate direto e o fogo foi extinto. Conforme relatos para os militares, o incêndio começou na hora que o arroz passava pela máquina de secagem. O fogo começou as 09 horas e foi extinto as 14h40.

