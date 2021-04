Destaques 10/04/2021 19:25 Eliza Gund I Nativa News Nova Monte Verde: Motociclista tem pé amputado em acidente de trânsito na MT-208 Foto: Divulgação O acidente foi registrado pelo 3º Pelotão da Polícia Militar neste sábado (10) na rodovia MT-208. Um motociclista se chocou possivelmente contra um caminhão, recebeu os primeiros cuidados da guarnição da PM até a chegada da ambulância. Conforme registro da Polícia Militar, o motociclista de 27 anos, identificado como Matheus I. C. da Silva, se chocou contra um veículo, possivelmente um caminhão não identificado, com o impacto teve um dos pés amputado. Os militares procederam aos socorros iniciais com os meios que tinham no momento para estancar o sangramento da vítima até ac chegada da ambulância. O boletim de acidente foi confeccionado, Polícia Judiciária Civil foi acionada para as devidas providências.

