Policia Militar acaba com festa clandestina regada a álcool e drogas em Alta Floresta; Veja vídeo

Festinha regada a álcool, droga e sujeira é interditada pela Polícia Militar na noite deste sábado (10) em Alta Floresta. Na residência haviam 17 pessoas, a denúncia foi feita para a Vigilância Sanitária, que contou com apoio da Polícia Militar e Força Tática.

O caso foi registrado as 22h30 no setor G. No local uma das pessoas se apresentou como proprietário da residência, chegou a relatar para polícia que as “festas” nos finais de semana são frequentes. No interior da residência foram localizadas centenas bitucas de cigarro, caixas, latas para consumo de droga, alimentos apodrecidos em refrigerador juntamente com insetos e outros diversos tipos de lixo.

Diante dos fatos o proprietário foi encaminhado até a central de flagrantes por descumprir o decreto, descumprir o art. 268 do Código Penal promover festa. Sete multas foram aplicadas por descumprimento do decreto. O proprietário informou que faz uso de drogas, solicitando apoio do estado para tratamento e também tratamento psicológico.